الخارجية الفرنسية تستدعي سفيرة ايطاليا احتجاجا على تصريحات دي مايو

أعلن مصدر حكومي فرنسي لوكالة فرانس برس أن وزارة الخارجية استدعت الاثنين سفيرة ايطاليا لدى فرنسا إثر تصريحات لنائب رئيس الحكومة الايطالية لويجي دي مايو اتهم فيها فرنسا بـ”إفقار افريقيا” وتصعيد أزمة المهاجرين.

وأفاد مكتب الوزيرة المكلفة الشؤون الاوروبية ناتالي لوازو، “أن مدير مكتب الوزيرة استدعى سفيرة ايطاليا (تيريزا كاستالدو) إثر تصريحات غير مقبولة وغير مبررة صدرت عن مسؤولين ايطاليين بالأمس”.

وأعرب دي مايو الأحد عن الأمل في أن يفرض الاتحاد الأوروبي “عقوبات” ضد الدول بدءا بفرنسا التي تقف حسب قوله وراء مأساة المهاجرين في البحر المتوسط من خلال “تهجيرهم” من أفريقيا.

وقال دي مايو زعيم حركة 5 نجوم (مناهضة للمؤسسات) التي تحكم مع الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني “إذا كان هناك اليوم أفراد يرحلون فلأن بعض الدول الأوروبية في طليعتها فرنسا لم تكف عن إستعمار عشرات الدول الأفريقية”.

وبحسب دي مايو الذي هو أيضا وزير التنمية الإقتصادية “هناك عشرات الدول الأفريقية التي تطبع فيها فرنسا عملة محلية وتمول بذلك الدين العام الفرنسي”.

وأضاف “لو لم يكن لفرنسا مستعمرات إفريقية لأن هذه هي التسمية الصحيحة لكانت الدولة الاقتصادية الـ15 في العالم في حين أنها بين الأوائل بفضل ما تفعله في إفريقيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية