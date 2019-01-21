مهرجان دولي لافلام الـ “100 ثانية” يقام في طهران قريبا

سيقام المهرجان الدولي لافلام الـ “100 ثانية” في طهران نهاية فبراير القادم بمشاركة عدد كبير من الافلام من 119 دولة في العالم.

واعلنت العلاقات العامة للمهرجان في تقرير لها بان العدد الاكبر من المشاركات هي من الهند (363) واميركا (354) وتركيا (203) وبريطانيا (137) وفرنسا (124) وايطاليا (120) واسبانيا (112).

والمشاركات من الدول العربية هي كالتالي: العراق (38)، مصر (37)، لبنان (17)، تونس (13)، الامارات (12)، المغرب (10)، الاردن (6)، فلسطين (5)، سوريا (4)، ليبيا (3)، البحرين (1)، عمان (1)، قطر (1)، السعودية (1).

وينظم المهرجان تحت عنوان “الاخلاق ونمط احياة” وتتناول الافلام المشاركة فيه مواضيع؛ الاخلاق، الاطفال والشباب، البيئة، القضايا الاجتماعية والمدنية.

وينظم المهرجان خلال الفترة من 27 شباط /فبراير لغاية 1 اذار/مارس في قسمين هما؛ “المسابقة” و”مسيرة التجربة” في اطار الافلام الوثائقية والقصصية والرسوم المتحركة.

المصدر: وكالة انباء فارس