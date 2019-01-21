احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 15 حادث، قتيلان و18 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 08:08

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 15 حادث، قتيلان و18 جريح

منذ 21 mins 21 January، 2019
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