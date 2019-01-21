الرئيس المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي ماكرون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 21 2019 - 00:38

الرئيس المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي ماكرون

منذ 57 mins 20 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة