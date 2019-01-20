وزير الاقتصاد الفرنسي في القاهرة تمهيدا لزيارة ماكرون

زار وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير مصر الأحد في إطار التحضير لزيارة سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون قريبا.

وبعد لقائه مجموعة من ممثلي الشركات الفرنسية المقيمين في البلاد توجه لومير الى القصر الرئاسي حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير في حديث له أن “اللقاء كان ممتازا مع الرئيس السيسي للإعداد لزيارة رئيس الجمهورية في غضون أيام قليلة بهدف تعزيز وتنويع المشاريع الاقتصادية الثنائية”.

وأكد الوزير أن “الرئيس السيسي يقوم بعمل رائع لاعادة انعاش الاقتصاد المصري لقد اتخذ قرارات شجاعة ما يجعل من مصر سوقا أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للشركات الفرنسية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية