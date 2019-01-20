قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب هاني قبيسي “موققنا من القمة ومشاركة ليبيا ليس موجها ضد احد في الداخل اللبناني او لاي حزب لبناني او تيار لبناني”، ولفت الى ان “مشكلتنا مع النظام الليبي السابق والحالي انهم يريدون طمث قضية الامام السيد موسى الصدر”.

وأكد قبيسي في حديث له الاحد ان “لا قيمة لأي قمة عربية لا تقف الى جانب قضية فلسطين ولا قيمة لاي اجتماع عربي يمهد الطريق للارهاب وللغرب ولسيطرة الصهاينة على فلسطين”.

وشدد قبيسي على ان “مصير لبنان اهم من قمة عربية وسلامة لبنان وصموده اهم من قمة عربية وتشكيل الحكومة اهم بكثير من حضور اجتماع لقمة عربية لا تقدم ولا تؤخر على كل المستويات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام