أنصار الله: تصعيد العدوان وقصفه للعاصمة صنعاء سيواجه بتصعيد مماثل

قال عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم إن دول العدوان تصعد وتحضر لقصف مكثف في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى. وأشار القحوم في تغريده له الى أن هذا التصعيد يأتي بتوجيه وإشراف أمريكي وسيواجه بتصعيد، مؤكدا أن دماء اليمنيين غالية ولن يقف اليمنيون مكتوفي الأيدي.

وأضاف “سنتحرك مع شعبنا جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن في الدفاع عن الأرض والإنسان والهوية”. ويشار الى أن طيران العدوان ينفذ في هذه اللحظات سلسلة غارات على العاصمة صنعاء وسط تحليق مكثف للطيران المعادي.

وأكد الأمين العام للمكتب السياسي لأنصار الله فضل أبو طالب أنه “ليس جديداً على دول العدوان استهداف العاصمة صنعاء، فصنعاء الصمود تتعرض لهذه الوحشية وتواجه هذا الصلف بكل شموخ وكبرياء وثبات منذ سنوات”.

وقال أبو طالب “إن هذا القصف يأتي بتوجيهات أمريكية مباشرة وهو يعكس حالة اليأس والاحباط التي تعيشها دول العدوان حيث تحاول من خلال هذا الاستهداف رفع معنويات مرتزقتها في الداخل الذين يتعرضون كل يوم للمزيد من الهزائم والانتكاسات على أيدي مجاهدي الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات”. وأكد الأمين العام للمكتب السياسي لأنصار الله أن هذه الغارات لن تحقق أهدافها “وستفشل كما فشلت في السابق بإذن الله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

المصدر: المسيرة نت