5 قتلى في اشتباك بين الشرطة وشبان غاضبين في غرب بوركينا فاسو

قتل خمسة اشخاص في بوركينا فاسو خلال اشتباك بين الشرطة وشبان غاضبين هاجموا مركزا للشرطة في غرب البلاد بعد مقتل شاب بالرصاص، بحسب ما اعلنت وزارة الداخلية السبت.

واقتحم حشد من نحو 100 شاب مركز الشرطة في بلدة أورودارا في غرب البلاد الجمعة بعد أن لجأ مسلح إليه بعد إطلاقه النار على الشاب الجمعة. وقالت الوزارة في بيان إن خمسة اشخاص قتلوا واصيب ثمانية آخرون في الاشتباك بدون أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن هويات الضحايا.

وقال مصدر أمني “تم نشر تعزيزات من قوات الدرك والشرطة في اورودارا حيث عاد الهدوء”. وفرض حظر التجول في البلدة. حيث أغلقت السوق وغيرها من الأماكن العامة وحظرت التجمعات، وفقا لمفوض الولاية عبد الله سانغاري. والأسبوع الماضي، تم إعدام شرطيين اثنين في الشارع في بلدة نفونا الواقعة في غرب البلاد. على يد حشد عارض توقيفهما شخصا.

وتقع بوركينا فاسو في قلب منطقة الساحل الواسعة التي تعاني أساسا من تمرد دام، وتحولت المنطقة إلى بؤرة للتطرف العنيف بعد أن عمت الفوضى ليبيا اثر إطاحة معمر القذافي في العام 2011.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية