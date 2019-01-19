استعدادات وترتيبات لوجستية في المطار لاستقبال المشاركين في القمة وجولة لشلالا على الجناح الخاص بالاعلاميين

لا تزال الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية تجري على قدم وساق في قاعة كبار الزوار، حيث خصص جناح للاعلاميين يتضمن كل ما يحتاجه الاعلاميون.

وقد جال قبل قليل مدير المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري رفيق شلالا على الجناح الخاص بالاعلاميين، واطلع منهم على الترتيبات، ووضعهم في اجواء وصول الوفود الرسمية التي ستصل اليوم الى مطار رفيق الحريري.

وتجدر الاشارة الى تواجد كبير للاعلاميين من مختلف الدول العربية والاجنبية لتغطية وصول الوفود الرسمية العربية.

وسيصل بعد قليل ممثل السلطان قابوس من سلطنة عمان اسعد بن طارق حيث سيستقبله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ارض المطار.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام