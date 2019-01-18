الجمعة الـ43 من مسيرات العودة وكسر الحصار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 21:46

الجمعة الـ43 من مسيرات العودة وكسر الحصار

منذ 1 ساعة 18 January، 2019
مسيرات غزة
خبر وصورة

المصدر: وكالة معاً

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