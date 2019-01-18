تجدد الاحتجاجات شرقي الخرطوم‎

تجددت الجمعة الاحتجاجات شرقي العاصمة السودانية الخرطوم. ووفق شهود عيان، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في حي “بري” شرقي العاصمة. وقال ناشطون، إن “السلطات أطلقت عيارات نارية في الهواء لتفريق مواطنين تجمعوا أمام منزل أحد القتلى بذات الحي”. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت مصادر طبية سودانية ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الخرطوم الخميس إلى 3 أشخاص، وإصابتين جديدتين بين المتظاهرين، فيما دعا تجمع المهنيين “لجمعة الشهداء”.

وفي وقت سابق، قال ناشطون إن قوات الشرطة والأمن فرقت فجر اليوم مئات المعتصمين من أمام مستشفى رويال كير في بري شرق الخرطوم، بالغاز المسيل للدموع.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول