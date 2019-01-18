نواف الموسوي: التعديلات على قانون اللامركزية حافظت على وحدة الدولة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية النائب نواف الموسوي خلال اجتماع اللجنة الفرعية للامركزية الإدارية أن “التعديلات التي أدخلناها على مواد القانون حافظت على وحدة الدولة والمجتمع في لبنان وحالت دون اي تفسير أو تأويل للمواد على النحو الذي يؤدي بها إلى صيرورة اللامركزية الإدارية طريقا مختصرة إلى الفدرالية”.

واضاف الموسوي ان “الناظر اليوم إلى مواد اقتراح قانون اللامركزية الإدارية بعد التعديلات عليها لا يساوره القلق على مستقبل لبنان الوطن والدولة والشعب”، وتابع أن “النصوص كما توصلنا اليها هي نصوص تؤمن نهضة إنمائية للأقضية دون أن تمس بأي حال الوحدة الوطنية على جميع الصعد”.

واوضح الموسوي ان “النقطة الثانية التي أثرتها في النقاش، هي المسألة المتعلقة بضرورة الحفاظ على اتحاد البلديات في اطار الأقضية، فكان اقتراح القانون ينص على إلغاء اتحاد البلديات، بحيث يحل محله مجالس الأقضية”، وتابع “لذلك قلت إنه لا بد من الحفاظ على خصوصيات البلديات في داخل الأقضية بحيث نجمع بين وحدة السكان في القضاء وخصوصية السكان في البلديات واتحاد البلديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام