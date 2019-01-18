حماس: مسيرات العودة أحد أشكال المقاومة القادرة على إفشال كل المؤامرات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 12:19

حماس: مسيرات العودة أحد أشكال المقاومة القادرة على إفشال كل المؤامرات

منذ 46 mins 18 January، 2019
حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

قالت حركة “حماس” إن “إصرار جماهير شعبنا الفلسطيني على المشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار للجمعة الـ43 يؤكد أن شعبنا يخوض مسارا نضاليا متواصلا وفعلا كفاحيا مستمرا حتى تحقيق أهدافه”.

وأكد المتحدث باسم “حماس” حازم قاسم في بيان له الجمعة أن “المقاومة التي تشكل مسيرات العودة أحد أشكالها هي المسار الوحيد القادر على إفشال كل المؤامرات على الحق الفلسطيني”.

وأشار المتحدث الى أن “المسيرات ترفع في هذه الجمعة شعار الوحدة طريق الانتصار وإفشال المؤامرات لإيمان شعبنا بأن تحقيق أهدافها الوطنية تتطلب وحدة الصف والكلمة والعمل المشترك في ميدان النضال ضد الاحتلال”.

وأوضح المتحدث أن “هذه الجمعة تحمل رسالة بأن مواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية تتطلب توحيد جهد الكل الوطني”.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية

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