رئيس الحكومة اليابانية يزور موسكو ودافوس خلال الشهر الجاري

أفاد الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيهايد سوغا الجمعة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبيي سيقوم في الفترة من 21 إلى 24 كانون الثاني/ يناير الحالي بزيارة إلى عاصمة روسيا موسكو وإلى مدينة دافوس السويسرية.

وقال سوغا في حديث له “سيتوجه رئيس الوزراء الياباني شينزو أبيي في الفترة من 21 إلى 24 كانون الثاني/ يناير بزيارة إلى عاصمة روسيا موسكو وإلى مدينة دافوس السويسرية”.

يذكر أنه سبق وتوصل الجانبان الروسي والياباني في العام الماضي، إلى اتفاق حول عقد لقاء القمة الروسية اليابانية في كانون الثاني/يناير، وتم تأكيد هذا الاتفاق خلال المباحثات التي أجراها وزيرا خارجية الدولتين، يوم الإثنين الماضي.

المصدر: سبوتنيك