الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي سفر رئيسة مجلس النواب إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان بسبب استمرار الإغلاق الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 01:08

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي سفر رئيسة مجلس النواب إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان بسبب استمرار الإغلاق الحكومي

منذ 2 ساعة 17 January، 2019
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