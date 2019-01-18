الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي سفر رئيسة مجلس النواب إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان بسبب استمرار الإغلاق الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 01:08
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سانا: الحهات المختصة تقضي على ارهابيين حاولوا التسلل من منطقة التنف باتجاه المناطق الآمنة بريف حمص الشرقي
سوريا: مقتل واصابة 12 من مسلحي"قوات سوريا الديمقراطية" بتفجير انتحاري نفسه بسيارة مفخخة في بلدة سوسة بريف دير الزور
الصليب الأحمر التشيكي يقدم منحة الطبية للهلال الاحمر السوري تتضمن 7 اجهزة ايكو مع عربات خاصة وجهازين مخبريين
وزير الخارجية التركي: "المنطقة الآمنة" مهمة لاستقرار شمال سوريا وعودة السوريين الى بلدهم ومكافحة الارهاب
الرئيس الفرنسي: سنبقى ملتزمين عسكريا ضمن "التحالف الدولي" لأن القتال ضد "داعش" لم ينته وأي تسرع بالانسحاب سيكون خطأ
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فرانس برس: مقتل طبيب وطفل خلال تفريق الشرطة السودانية متظاهرين متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم بالقوة
مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع رئيس جنوب السودان سلفا كير سبل تعزيز التعاون بين البلدين
البرلمان الأوروبي: ندين بشدة الاستخدام "المفرط للقوة" من الجهاز الوطني للامن السوداني خلال التظاهرات الشعبية
بريطانيا: رئيسة الوزراء ترفض اشتراط رئيس حزب العمال استبعاد بريكست بدون اتفاق لـ لقائه وتعتبره شرطاً مستحيلاً
كولومبيا: مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين بهجوم بسيارة مفخخة استهدف اكاديمية لتدريب الشرطة جنوب بوغوتا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي سفر رئيسة مجلس النواب إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان بسبب استمرار الإغلاق الحكومي
منذ 2 ساعة
17 January، 2019
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