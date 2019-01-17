ترامب يؤكد أنه يؤيد الاطلسي ويدعو الحلفاء الى زيادة مساهماتهم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يدعم حلف شمال الاطلسي “مئة في المئة” داعيا مجددا الدول الأعضاء الأخرى في الحلف إلى زيادة إنفاقها العسكري. وصرح ترامب في البنتاغون خلال كلمة حول استراتيجية الدفاع الصاروخي الجديدة للولايات المتحدة “سنكون مع الاطلسي مئة في المئة، ولكن كما قلت للدول (أعضاء الحلف) يتعين عليكم التحرك، وعليكم أن تدفعوا”.

وتأتي تصريحاته بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن ترامب تحدث العام الماضي مع مسؤولين كبار عن انسحاب الولايات المتحدة من الحلف العسكري. وانتقد ترامب مرارا أعضاء الحلف لعدم زيادتهم ميزانيات بلادهم الدفاعية.

والخميس أكد ترامب مجددا على رأيه بأن الحلفاء المقربين من بلاده يستغلون المظلة الأمنية الأميركية منذ عقود وأنه يعتزم وقف ذلك. وقال “لا يمكن أن نكون الاحمق الذي يستغله الآخرون، لا نريد أن نوصف بذلك، وأنا اقول لكم أنه وعلى مدى العديد من السنوات هم يقولون ذلك خلف ظهوركم”.

وتركزت كلمة ترامب على التوسيع المزمع لقدرات الصواريخ الدفاعية الأميركية التي قال إنها ستصد أية تهديدات جديدة ومن بينها الصواريخ الأسرع من الصوت التي طورتها موسكو وتقول أنه لا يمكن وقفها من أي صاروخ اعتراض. وقال ترامب إن الدفاعات الصاروخية الأميركية الموسعة ستكون “لا مثيل لها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية