قائد الجيش اللبناني استقبل وزير الدفاع الأسترالي وجرى البحث في العلاقات الثنائية

استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الخميس وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر بين ترافقه السفيرة الأسترالية في لبنان ريبيكا كريندلاي والوفد المرافق حيث جرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

وأشاد الوزير الاسترالي بعلاقة التعاون والتنسيق بين الجيشين اللبناني والأسترالي، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. مشيراً إلى أن لبنان أنجز مهمة التغلب على التنظيمات الإرهابية بنجاحٍ كبير.

وأعلن الوزير الاسترالي عن تقديم هبة للجيش، عبارة عن 14 آلية نوع لاند روفر من ضمنها 4 آليات إسعاف آملاً في استمرار التعاون بين الجانبين وتعزيز العلاقة التي تم وضع أسس قوية لها منذ فترة طويلة.

من جهته، شكر قائد الجيش العماد جوزاف عون الدولة الأسترالية على دعمها المستمر للبنان، معرباً عن ثقته بأن العلاقة بين الجيشين ستشهد مزيداً من التقدم في المستقبل.

المصدر: موقع الجيش اللبناني