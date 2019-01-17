مستشفى “بيت حانون” توقف إجراء العمليات الجراحية بسبب الحصار الاسرائيلي

أعلنت إدارة مستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة الأربعاء عن توقف إجراء العمليات المجدولة جراء نقص الوقود، وذلك جراء الحصار الاسرائيلي المطبق الذي يعاني منه القطاع المحاصر ما يؤدي الى مضاعفة الازمات الحياتية والانسانية والطبية هناك.

وحذر مدير المستشفى جميل سليمان من توقف خدمات المستشفى على التوالي خلال الأيام المقبلة، وأوضح أن “المستشفى يقدم خدماته لـ340 ألف نسمة على مستوي محافظة شمال غزة، حيث يستقبل نحو 8000 مريض شهرياً في قسم الطوارئ ونحو 2500 مراجع للعيادة الخارجية”.

وأكد سليمان على أن “200 عملية جراحية متخصصة تجري شهرياً و25 عملية طارئة تعرضت للتعليق الآن”، محذرا من “توقف خدمات الدخول للأقسام لعدم توفر التدفئة للمرضى في ظل البرد الشديد خلال الساعات المقبلة”.

وأشار سليمان الى أن “مستشفى بيت حانون يعتمد في تشغيل أقسامه على مولدين، حيث يصل الاحتياج الشهري من السولار إلى 14 ألف لتر.

المصدر: وكالة شهاب الفلسطينية