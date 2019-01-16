العاصفة حملت رياحا شديدة وثلوجا على 900 م وتصل الى 600 م ليلاً

وصلت العاصفة ميريام اليوم الى المناطق اللبنانية عبر رياح قوية بدأت صباحا وأمطار اشتدت بعد الظهر ، فيما تتساقط الثلوج على بكثافة المرتفعات فوق 900 متر وفي المناطق الداخلية وسط تدن كبير بدرجات الحرارة، ويتوقع ان تتساقط الثلوج اليوم على ارتفاعات اقل خاصة في المساء ، على ان تبدأ العاصفة بالانحسار بعد ظهر الغد.



في قضاء عاليه لامست الثلوج البلدات التي لا يزيد ارتفاعها على 900 متر ، وتسببت بزحمة خانقة في بحمدون المحطة حيث توقف السير في اتجاه البقاع لجميع السيارات الآتية من بيروت.

وأقامت عناصر قوى الامن الداخلي حاجزا في بحمدون لمنع الشاحنات والمركبات الكبيرة من التوجه الى البقاع عن طريق ضهر البيدر – المديرج، التي اعلنت قوى الامن انها مقفلة بسبب تراكم الثلوج.

وافاد مراسلنا في البقاع عن وصول العاصفة ظهرا الى منطقة بعلبك وتساقط كثيف للثلوج وبرودة شديدة .

وشهدت المناطق الساحلية رياحا شديدة ادت الى ارتفاع كبير في موج البحر واضرار عديدة في الخيم الزراعية في الجنوب وتوقف مرفأي صور وصيدا واضرار مختلفة في شمال لبنان. كما تدنت الحرارة في مناطق الجنوب بشكل لافت.

المصدر: موقع المنار + الوطنية