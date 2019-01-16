بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باتخاذ إجراءات فعالة ردا على انتشار صواريخ الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق العالم المختلفة، لافتا في الوقت نفسه إلى انفتاح روسيا على الحوار مع الولايات المتحدة.

وقال بوتين، في مقابلة نشر نصها ليلة الثلاثاء على موقع الكرملين: “ان الولايات المتحدة تتبع عمليا نهجا يرمي إلى إزالة نظام الاتفاقات الدولية في مجال السيطرة على الأسلحة، التي تكتف أيديها فيما يخص زيادة قدراتها العسكرية، أو تحاول تطبيقها بصورة اختيارية أي في الأبعاد التي تتماشى مع مصالحها”.

ولفت ان “اعلان الولايات المتحدة عن نيتها الانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتعددة المدى أصبح حلقة جديدة في سلسلة طويلة لمثل هذه الأعمال، ومن الواضح أن تداعيات هذه السياسة ستكون أكثر سلبية”.

وتابع الرئيس الروسي: “إننا بالطبع لن نغض الطرف عن انتشار الصواريخ الأمريكية التي تمثل تهديدا مباشرا بالنسبة إلى أمننا. سنكون مضطرين إلى اتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على ذلك”.

المصدر: موقع روسيا اليوم