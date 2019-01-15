ظريف يصل السليمانية قادما من اربيل

وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى مدينة السليمانية قادما من اربيل التي كان قد وصلها صباح اليوم الثلاثاء على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وخلال زيارته الى اربيل مركز اقليم كردستان العراق اجرى ظريف لقاءات مع رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني ومستشار الامن باقليم كردستان مسرور البارزاني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

وشارك الوزير ظريف في ملتقى اقتصادي بحضور عدد كبير من التجار ورجال الاعمال الايرانيين ومن اقليم كردستان العراق.

وطمأن وزير الخارجية الايراني في كلمته امام الحضور بان اجراءات الحظر الاميركية لن تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين ايران والاقليم.

ومن المقرر ان يلتقي ظريف في السليمانية عددا من المسؤولين فیها ومن ثم يتوجه لزيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى بغداد اول امس الاحد على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى حیث التقى كبار المسؤولين والعديد من الشخصيات وقادة الكتل السياسية ومن الاقليات الدينية.

كما شارك ظريف في ملتقى اقتصادي مشترك عقد في بغداد.

المصدر: وكالة فارس