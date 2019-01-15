الرئيس عون: اجتماع بعبدا ضبط اللغط حول الواقع المالي للدولة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2019 - 16:03

الرئيس عون: اجتماع بعبدا ضبط اللغط حول الواقع المالي للدولة

منذ 24 mins 15 January، 2019
الرئيس ميشال عون
لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الاقتصاد اللبناني لا يبنى وفقا لبعد واحد، “بل هو تفاعل لمختلف وسائل الانتاج”، مشددا على “ضرورة بذل الجهود لتطوير الاقتصاد ومواجهة الواقع الذي نتج عن سنوات من الأزمات التي تراكمت على لبنان”.

وأشار إلى أن الاجتماع المالي الذي رأسه في قصر بعبدا الاحد الماضي، “أعاد ضبط اللغط الذي نشأ نتيجة تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام حول الواقع المالي للدولة وعادت الأمور إلى طبيعتها”.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس إدارة جمعية تجار بيروت نقولا شماس مع وفد من مجلس إدارة الجمعية، طرح تصورا لإطلاق حملة استهلاكية وطنية تهدف إلى تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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