الرئيس الإيراني: إن للحرب النفسية والحرب الاقتصادية ظروفها الخاصة وعلينا أن نقف أمام العدو مثلما عملنا خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 15 2019 - 11:42

الرئيس الإيراني: إن للحرب النفسية والحرب الاقتصادية ظروفها الخاصة وعلينا أن نقف أمام العدو مثلما عملنا خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988)

منذ 25 mins 15 January، 2019
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