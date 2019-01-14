“الجهاد”: الاعتداء الصهيوني على الاقصى هو أسلوب ممنهج من العدوان والحرب على المقدسات

اعتبرت حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين أن “اعتداء قوات الاحتلال على حراس المسجد الاقصى والمصلين هو أسلوب ممنهج من العدوان والحرب على المقدسات”.

وحملت الحركة على لسان الناطق باسمها مصعب البريم “رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا العدوان”، وأشارت الى أن “الأخير يريد اعادة مخطط التقسيم الزماني والمكاني لخدمة حزبه المتطرف في الانتخابات”.

وأكد البريم أن “الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن واجباته لحماية المسجد الاقصى المبارك”، وشدد على ان “الجميع مصطف في خندق الدفاع عن المقدسات”.

ودعا البريم “أبناء شعبنا لتكثيف التواجد في ساحات المسجد الاقصى وشد الرحال إليه”، وطالب “الأمة جمعاء ألا تتخلى عن واجباتها ومسؤولياتها تجاه مسرى رسول الله(ص)”.

المصدر: فلسطين اليوم