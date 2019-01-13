فياض: نحن نفكر بالحكومة داخليا ولا نسعى لربط الامر بالاوضاع الخارجية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 13 2019 - 15:09

فياض: نحن نفكر بالحكومة داخليا ولا نسعى لربط الامر بالاوضاع الخارجية

منذ 15 mins 13 January، 2019
النائب علي فياض
لبنان

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان علي فياض أن “الحكومة تنحكم إلى مسار داخلي في عملية تشكيلها وأن مواقف الأطراف تنطلق على نحو أساسي من حسابات ومصالح داخلية”، وتابع “إذا أراد البعض أن يربط الأوضاع الداخلية بالأوضاع الخارجية فهو مخطىء”.

وقال فياض في حديث له الاحد “نحن نفكر بالحكومة داخليا ونحسب داخليا ولا نسعى على الإطلاق إلى تحكيم الأمر بهذه التطورات على المستوى الإقليمي”، واضاف ان “عدم الأخذ بالنتائج التي خرج بها قانون الانتخاب الجديد يعني أننا نجوف هذا القانون وندوس عليه ونقول إنه لا يعني شيئا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة