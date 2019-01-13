إيران تؤكد تمكنها من المعرفة النووية وتعلن بدء تصميم وقود نووي حديث مخصب بنسبة 20 بالمئة

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن طهران بدأت في اتخاذ الإجراءات المبدئية لتصميم وقود نووي حديث مخصب بنسبة 20 بالمائة.

وقال صالحي في تصريحات اليوم الأحد إن “الإجراءات المبدئية لتصميم الوقود النووي المخصب بنسبة 20 بالمئة قد انطلقت وأصبحنا على أعتاب ذلك، وهو منتوج يختلف عن الوقود السابق المخصب بنسبة 20 بالمئة ونحن قادرون على توفير الوقود لأي مفاعل يتم إنشاؤه مثل مفاعل طهران”، حسب ما نقلت وكالة فارس الإيرانية.

وأضاف صالحي “أؤكد أننا تمكنا من التحكم بالمعرفة النووية، لقد تقدمنا في المعرفة والصناعة النووي، بحيث يمكننا الآن تصميم الوقود الجديد بدلا عن استخدام الهندسة العكسية والاستفادة من تصميمات الآخرين، وهو ما يعد إنجازا كبيرا للبلاد”.

وتابع قائلا إن “مفاعل طهران النووي كان يعمل بالوقود القديم لغاية الآن إلا أن الوقود الحديث يزيد إنتاجية المفاعل”.

وتابع صالحي إن “توفير الوقود وإنشاء غرفة السيطرة والتحكم من الأمور الأساسية للمفاعل النووي”، مضيفا أن “تصميم المفاعل اصبح لخبراء بلادنا الآن عملا ممكنا جدا”.

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 أيار/مايو 2018، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين “السداسية الدولية” كرعاة دوليين (روسيا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا) وإيران في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/ أغسطس، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده ستبدأ بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي، داعياً الأوروبيين للوقوف ضد سياسات ترامب، حول الضغوط على إيران، في وقت عبر فيه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي، عن أمله في استمرار الاتفاق بين إيران والقوى الدولية، لكنه حذر من أن البرنامج بات في وضع أقوى من ذي قبل.

المصدر: سبوتنيك