بروجردي: التلكؤ في تنفيذ الآلية الأوروبية سيعزز علاقات إيران أكثر مع الصين وروسيا

رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي الجمعة أن “الشركات الأوروبية التي تتقاعس في تنفيذ SPV هي الخاسر الرئيس جراء هذا التلكؤ، وسيؤدي ذلك إلى تمتين علاقات إيران مع الصين وروسيا بشكل أوسع”. وأفادت “وكالة مهر للأنباء” أن بروجردي أشار في تصريح للوكالة الجمعة، إلى بُطء تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة بالتبادل المالي مع إيران SPV ، وقال ” لم تحصل أوروبا حتى الآن على درجة مقبولة ، ولم تكن قادرة على إظهار أدنى قوة أمام الضغط الأمريكي”.

وشدد بروجردي على أنه “إذا استمر هذا التعامل الأوروبي وإظهار المزيد من الضعف أمام الولايات المتحدة الأميركية ، فمن المؤكد أنها ستضر بمصالحهم الوطنية قبل أن تضر بنا”. وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان “لقد أثبتت إيران دائمًا أنها لم تبقَ في الفراغ خلال الأربعين عاماً منذ انتصار الثورة الإسلامية ، ودائماً ما نجحت في السيطرة على العقوبات على أساس مصالحنا الوطنية وذلك في ذروة العقوبات، والآن أيضا يمكننا أن نعبر المسالك الصعبة التي تتسببها أميركا”.

ونوّه بروجردي إلى أن “أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية التي تحققت في إيران كانت في أشد فترات العقوبات ، ونحن دائما ما نحول العقوبات إلى فرص حتى نستثمرها”. ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد طهران حيز التنفيذ في 5 تشرين الأول/نوفمبر الماضي، حيث تطال قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن إنشاء آلية خاصة تسمح للشركات الأوروبية بمواصلة العمل مع إيران دون التأثر بالعقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالة مهر