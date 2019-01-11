الهند تؤكد مواصلة استيراد النفط من إيران بالرغم من الموقف الأميركي

أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية رافيش كومار الجمعة، أن الهند “تواصل استيراد النفط من إيران، بالرغم من الموقف السلبي الذي تتخذه الولايات المتحدة تجاه هذه القضية، وذلك مع الحفاظ على التعاون مع كافة الجهات التي تشارك في هذه العملية”. وقال كومار، خلال مؤتمر صحفي “نحن على اتصال مع جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، خاصة بعد أن قررت السلطات الأميركية إعادة فرض عقوباتها على إيران مجددا. لقد عقدنا عدة جولات من الاجتماعات مع ممثلي إيران والدول الأخرى المشاركة في هذه العملية.

وقال “لقد حصلنا على إعفاء مؤقت (من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالـــ “العقوبات النفطية” ) وسنواصل تعاوننا مع جميع الأطراف المعنية مع العمل على الحفاظ على أمن بلادنا في مجال الطاقة”. يذكر أنه سبق وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران. كما أعلن الرئيس الأميركي استئناف العقوبات التي تم تعليقها نتيجة للتوصل إلى الصفقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية