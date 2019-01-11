قوى الامن: ضبط 950 مخالفة سرعة زائدة أمس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 08:46

قوى الامن: ضبط 950 مخالفة سرعة زائدة أمس

منذ 1 ساعة 11 January، 2019
قوى الامن الداخلي
لبنان
أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن ضبط 950 مخالفة سرعة زائدة أمس، عن طريق الرادار.

المصدر: الوكالة الوطنية

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