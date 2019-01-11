التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة وضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 08:45

التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة مقطوعة وضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي

منذ 19 mins 11 January، 2019
غرفة التحكم المروري
لبنان
أفادت غرفة التحكم المروري أن طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تكون طبقة من الجليد، وطريق ضهر البيدر سالكة حاليا أمام المركبات ذات الدفع الرباعي.

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