ظريف تعليقا على تصريحات بومبيو: “حيثما تتدخل أمريكا تحل الفوضى”

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو الذي دافع عن سياسة واشنطن في الشرق الأوسط قائلا: “حيثما تتراجع الولايات المتحدة تحل الفوضى”.

وكتب ظريف في تغريدة على صفحته في “تويتر”، اليوم الخميس: “حيثما تتدخل الولايات المتحدة، تحل الفوضى والقمع والنقمة”.

وتابع: “إذا جاء يوم تقلد فيه إيران عملاء الولايات المتحدة ومن يعتبرهم الوزير بومبيو نماذج في مجال حقوق الإنسان، أمثال الشاه أو الجزارين الحاليين، لتصبح دولة “طبيعية”، سيكون ذلك يوما يتجمد فيه الجحيم”، مضيفا: “من الأجدى للولايات المتحدة الاعتراف بأنها خسرت إيران كحليف”.

وفي وقت سابق من اليوم، وعد بومبيو، أثناء زيارته إلى مصر، بأن “الولايات المتحدة لن تنسحب من الشرق الأوسط قبل الهزيمة الكاملة للإرهابيين. ووصف الوزير الأمريكي الولايات المتحدة بأنها “قوة خير في الشرق الأوسط”، مضيفا: “حيثما تتراجع الولايات المتحدة تحل الفوضى”.

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة استمرار التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة، متهما طهران بالسعي وراء فرض “الهيمنة” عليها.

المصدر: وكالات