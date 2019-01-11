واشنطن تطالب كينشاسا بـ”توضيحات” بشأن انتخابات الرئاسة وتدعو للهدوء – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2019 - 05:36

واشنطن تطالب كينشاسا بـ”توضيحات” بشأن انتخابات الرئاسة وتدعو للهدوء

منذ 25 mins 11 January، 2019
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

دعت واشنطن الخميس إلى الهدوء في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مطالبة كينشاسا بـ”توضيح المسائل” المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها المعارض فيليكس تشيسيكيدي، في نتيجة موقتة شكك بصحتها أطراف داخليون وخارجيون وووجهت باحتجاجات دموية في الشارع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان “نحض جميع الأطراف على التزام الهدوء ريثما تتواصل عملية” صدور نتيجة الانتخابات. وأضافت “ننتظر توضيح المسائل التي أثيرت خلال فرز الأصوات”.

وحرصت الخارجية الأميركية في بيانها على “التأكيد على أهمية قرار الرئيس جوزيف كابيلا باحترام المهل الزمنية لولايته وفقا للدستور وتسليم السلطة إلى خلفه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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