واشنطن تطالب كينشاسا بـ”توضيحات” بشأن انتخابات الرئاسة وتدعو للهدوء

دعت واشنطن الخميس إلى الهدوء في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مطالبة كينشاسا بـ”توضيح المسائل” المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي فاز بها المعارض فيليكس تشيسيكيدي، في نتيجة موقتة شكك بصحتها أطراف داخليون وخارجيون وووجهت باحتجاجات دموية في الشارع.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان “نحض جميع الأطراف على التزام الهدوء ريثما تتواصل عملية” صدور نتيجة الانتخابات. وأضافت “ننتظر توضيح المسائل التي أثيرت خلال فرز الأصوات”.

وحرصت الخارجية الأميركية في بيانها على “التأكيد على أهمية قرار الرئيس جوزيف كابيلا باحترام المهل الزمنية لولايته وفقا للدستور وتسليم السلطة إلى خلفه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية