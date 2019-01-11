الجيش السوري يوجه “ضربات مركزة” إلى المسلحين بريفي حماة وإدلب

أفادت وكالة “سانا” الرسمية بأن الجيش السوري وجه “ضربات مركزة” إلى مجموعات المسلحين التي هاجمت نقاطا عسكرية بريفي حماة وإدلب.

وذكرت “سانا” أن “وحدات الجيش المرابطة في ريف إدلب نفذت ضربات مركزة بالمدفعية على أوكار المجموعات الإرهابية في بلدة التح ردا على محاولات تسللها باتجاه المناطق المحررة وأوقعت قتلى في صفوفها”.

وأشارت “سانا” إلى أن الجيش تعامل مع “خروقات” المسلحين من محور بلدة تل الصخر بريف محردة الشمالي الغربي وأحبط محاولات تسللهم باتجاه المناطق الآمنة.

ودمرت وحدة من الجيش نقاطا متقدمة لمسلحي “كتائب العزة” على محور اللطامنة والتي كانوا يتخذون منها منطلقا في تنفيذ اعتداءاتهم على القرى والنقاط العسكرية المتمركزة في ريف حماة الشمالي.

ويأتي ذلك على خلفية إكمال “هيئة تحرير الشام” التي يكوّن تنظيم “جبهة النصرة” نواتها، السيطرة على محافظة إدلب وريف حلب الغربي، وسط التوقعات بانسحاب مسلحي فصائل المعارضة المسلحة إلى ريف حلب الشمالي وفقا للاتفاق بين “الجبهة الوطنية” و”هيئة تحرير الشام”.

المصدر: سانا