حزب العمال يريد انتخابات برلمانية جديدة “للخروج من أزمة” بريكست

أعلن رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن الخميس أن انتخابات برلمانية مبكرة هي الحل للخروج من أزمة بريكست.

وسيصوت النواب البريطانيون الثلاثاء على نص اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تم التفاوض عليه بصعوبة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية، لكن يبدو أن لا مفر من رفض النص في البرلمان، وهو ما يثير استياء المؤيدين لبريكست والمؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي على السواء.

وكرر كوربن موقف حزبه بالتصويت ضد هذا “الاتفاق السيء”، معتبرا أنه “إذا فشلت الحكومة في تمرير هذا النص البالغ الأهمية، فيجب إجراء انتخابات بأسرع ما يمكن”. وأضاف كوربن في كلمة أمام عمال مصنع كهربائيات في ويكفيلد شمال إنكلترا أنه “للخروج من الأزمة، فالانتخابات المبكرة ليست الحل المنطقي فقط، لكن أيضا الحل الأكثر ديموقراطية”.

ورأى أن المنتصرين في الانتخابات المبكرة سيملكون إمكانية “التفاوض على اتفاق أفضل للمملكة المتحدة”، اتفاق ينال موافقة البرلمان والبلاد. وأوضح كوربن أنه يفضل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على عقد استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، علما أن الطرح الأخير يطالب به العديد من النواب العماليين مثل النائبة ماري كريغ من ويكفيلد. وقال كوربن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لنا”، لكن انتخابات جديدة هي “الأولوية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية