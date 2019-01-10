المفوضية السامية للاجئين: حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا في لبنان بداية 2019 – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2019 - 19:51

المفوضية السامية للاجئين: حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري ما زالوا في لبنان بداية 2019

منذ 10 mins 10 January، 2019
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