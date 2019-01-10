الرئيس عون أمام السلك القنصلي: نأسف لعدم تمكننا من التخلص من التأثيرات الإقليمية على وضعنا الداخلي

اسف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أعضاء السلك القنصلي “لعدم تمكننا من التخلص من التأثيرات الإقليمية على وضعنا الداخلي ونتمنى أن نتمكن من تجاوز العراقيل الكبيرة وإكمال مسيرة النهوض بالدولة من جديد”.

بدوره، قال عميد السلك القنصلي جوزف حبيس انطلقت السنة الحالية فخامة الرئيس بزخم الاعداد لإجراء الانتخابات النيابية التي أعادت ضخ دماء جديدة في الجسم التشريعي، وكنا نتمنى أن “ينعكس هذا الزخم انطلاقة لورشة عمل وطني نواجه من خلاله كل التحديات”.

وأضاف “معكم وبوجودكم يا فخامة الرئيس، لا نفقد الأمل ولا العزم، لذلك نتمنى اليوم، كما جميع اللبنانيين، أن نتجاوز مرحلة التعثر في العمل السياسي في أسرع وقت، بالانطلاق إلى تحقيق تطلعات اللبنانيين عبر حكومة قادرة على تحقيق التوقعات منها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام