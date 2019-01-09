قاسمي: الاتحاد الأوروبي ليس صادقاً في مكافحة الارهاب

ندد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بإجراء الاتحاد الأوروبي “المثير للاستغراب وعديم المنطق المتمثل في فرض حظر متعدد الأطراف على عدد من الرعايا الايرانيين”، مشيراً إلى أن ذلك “يعتبر مؤشراً على أن دول الاتحاد الأوروبي غير صادقة في مكافحة الارهاب”. واضاف قاسمي الاربعاء أن الاتحاد الأوروبي “وبدلا عن وضع الجماعات الارهابية المجرمة بما فيها زمرة المنافقين على قائمة عقوباته يطلق يد هذه الجماعات في ارتكاب الجرائم وممارساتها الارهابية”، متابعاً أن الأوروبيين قدموا الدعم لهذه الجماعات “في حين يوجه اتهامات للجمهورية الإسلامية الايرانية التي تحمل راية مكافحة الارهاب في المنطقة وأن اوروبا تدين لايران بأمنها”.

وأكد قاسمي أن ايران “سترد علي هذا الاجراء الأوروبي في اطار الرد بالمثل و تقوم باجراءات مناسبة في هذا المجال”.

وزعم الاتحاد الأوروبي الثلاثاء قيام جهاز امني ايراني بمشاريع في اراضي دول اوروبية، في المقابل، نفى مسؤولون في الخارجية الايرانية مزاعم الاتحاد ضد الجمهورية، واعلنوا أنها “تعود إلى محاولات جهاز تجسس الكيان الصهيوني للنيل من العلاقات بين ايران وبروكسل بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي”.

المصدر: وكالة ارنا للأنباء