استشهاد 3 أشخاص بانفجار لغم من مخلفات “داعش” في ريف حماة الشرقي

استشهد 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “داعش” في ريف حماة الشرقي، حسبما أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله إن 3 أشخاص بينهم امرأة استشهدوا وأصيب 5 آخرون بانفجار لغم مضاد للدروع من مخلفات إرهابيي “داعش” قرب تل مراغة بريف حماة الشرقي على الحدود الإدارية مع حلب وتم إسعاف الجرحى إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج.

وتعمد التنظيمات الإرهابية إلى تفخيخ المنازل وزراعة العبوات الناسفة والألغام في الأراضي الزراعية والقرى والبلدات قبل انسحابها منها.

المصدر: سانا