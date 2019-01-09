مجلس النواب الهندي يقر قانون منح الجنسية للأقليات مستثنيا المسلمين

أقر مجلس النواب الهندي الثلاثاء قانونا يمنح الجنسية لأفراد اقليات دينية معينة باستثناء المسلمين، وأثار احتجاجات في شمال شرق البلاد.

ويغطي القانون مجموعات مختارة من بينها الهندوس والمسيحيون والسيخ، انتقل افرادها من بنغلادش وباكستان وافغانستان ويعيشون في الهند منذ ست سنوات على الأقل.

ويستثنى المسلمون من هذا القانون، وهي خطوة يقول الناقدون إن رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريدرا مودي يهدف منها إلى ارضاء الناخبين مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات في أيار/مايو المقبل.

وأثار القانون الذي لا يزال يحتاج إلى مصادقة مجلس الشيوخ عليه، احتجاجات لليوم الثاني الثلاثاء في ولاية اسام شمال شرق البلاد التي استقر فيها الملايين في العقود الأخيرة بعد فرارهم من دول مجاورة.

وأعرب المتظاهرون في الولاية عن غضبهم بشأن مسودة القانون ليس لأنها تستثني المسلمين بل لإنها تمنح الجنسية لمستوطنين جاؤوا من مناطق أخرى، متهمين المهاجرين بأخذ الوظائف من السكان الأصليين.

ومنذ عقود، تشهد الولاية المرتفعة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة والمعروفة بمزارع الشاي، توترات بين الجماعات القبلية والاتنية من السكان الأصليين والمستوطنين من خارج المنطقة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية