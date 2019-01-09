الموفد الاميركي لحل النزاع بين الدوحة والرياض يستقيل

أعلن أنطوني زيني الموفد الاميركي لحل النزاع بين الدوحة والرياض الثلاثاء استقالته من منصبه، بينما كان يرافق وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في جولته الشرق الأوسطية.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب عينته عام 2017 للعمل على تسوية الخلاف القائم بين السعودية وقطر، وهو جنرال متقاعد انضم الى وزارة الخارجية عام 2017.

وقال زيني في تصريح لشبكة “سي بي اس” الاميركية أنه استقال “بسبب عدم رغبة القادة الاقليميين بوساطة، عرضنا القيام بها او تسهيل إنجاحها”.

وقال روبرت بالادينو المتحدث باسم الخارجية الموجود في عمان برفقة وزير الخارجية مايك بومبيو، “إن مهمة الجنرال زيني كانت تقضي بتغليب مفهوم التحالف الاستراتيجي في الشرق الاوسط. وبدء طرح هذا المفهوم أمام قادة المنطقة، وهذا ما يجري بفضل الجهود التي بذلها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية