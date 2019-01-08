“تيار الوفاء” في البحرين: الاعتداء على أسرانا في السجون هو انتقام سيفشل

قال “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان له الثلاثاء “تواردت الأنباء المقلقة عن اعتداء واسع قام به مرتزقة النظام الخليفي على أسرانا في سجن الحوض الجاف سيئ الصيت والذي قام فيه المرتزقة باقتحام السجن وإطلاق قنابل الغاز الكيميائي وضرب العديد من الأسرى”.

واضاف التيار “لا تبرح سجون البحرين من نماذج الاعتداءات الممنهجة للمرتزقة على الإسرى والتي تأتي بدوافع الانتقام والتشفي والإذلال وحرمان الأسرى من حقوقهم الطبيعية”، ولفت الى ان “تكرار هذه الاعتداءات على الأسرى هو تنفيذ لسياسة رسمية وممنهجة تهدف لكسر روح الثورة والإباء في الأسرى وفِي أبناء الشعب في الخارج”.

وأكد التيار أن “نتائج هذه الاعتداءات تأتي عكس ما ترمي له هذه السياسات البغيضة والتي تؤدي لمزيد من الإصرار على مقاومة النظام وعلى الحضور الشعبي في الساحة”، واضاف “ندين الاعتداء على أسران، ونتضامن مع الأسرى الأبطال الصابرين وندعو المنظمات الدولية الحرة لفضح انتهاكات النظام بحقهم”.

المصدر: بريد الموقع