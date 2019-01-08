الموسوي: لمراعاة أحكام قانون مقاطعة العدو وتضمينه قانون الإعلام الذي سيصدر

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب نواف الموسوي على “أهمية مراعاة أحكام قانون مقاطعة إسرائيل وتضمينه قانون الإعلام المزمع إصداره ليكون قانونا يحل محل قانون المطبوعات والقوانين الأخرى المتصلة بالإعلام”.

ولفت الموسوي في حديث له الثلاثاء الى “أهمية الإشارة إلى مراعاة هذا القانون التي تأخذ أهميتها من طبيعة اللحظة السياسية التي ينحو فيها بعض الأنظمة العربية منحى التطبيع مع العدو الإسرائيلي”.

وفي مجال تمويل وسائل الإعلام، دعا أن “يكون القانون واقعيا بحيث تجري قوننة التمويل السياسي والالتفات إلى التمويل غير السياسي ظاهرا لكنه يستبطن أجندات سياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام