الیابان تعتزم استئناف استیراد النفط من ایران

اعلنت إثنين من كبریات الشركات الیابانیة عزمهما استئناف استیراد النفط من ایران قريبا.

وذكرت صحیفة نیكی الیابانیة ان شركتي “جي ایكس تي جي” القابضة و”كاسمو اویل” تعتزمان استئناف استیراد النفط الایراني اعتبارا من نهایة كانون الثاني /یناير الجاري.

وبحسب الصحیفة نفسها، فقد اعلنت شركة كاسمو اویل عزمها شحن ملیون و800 الف برمیل من النفط الایراني، كمرحلة اولی من استئنافها استیراد النفط الایراني بنهایة كانون الثاني ینایر الجاري.

كما نقلت صحیفة نیكي عن رئیس شركة “جي ایكس تي جي “القابضة ” تسوتومو سوغیموري”، انه اعرب عن تفاؤله باستئناف استیراد النفط الایراني قریبا.

وكانت الیابان قد اوقفت استیراد النفط من ایران فی بدایة اكتوبر 2018، والذي كان قد بلغ اعلى مستویاته في حینه بمقدار 177 الف برمیل یومیا.

المصدر: وكالة فارس