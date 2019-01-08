توليد الكهرباء في ايران يسجل نموا بطاقة 1534 ميغاواط

سجل توليد محطات الكهرباء في ايران خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار 2018) نموا بطاقة 1534 ميغاواط قياسا بالعام الذي سبقة ليصل اجمالي توليد البلاد الى 68 الف و132 ميغاواط.

ووفقا لاحصاءات منظمة التخطيط والميزانية فان الطاقة العملية للمحطات خلال اعوام الخطة الانمائية الرابعة سجلت نموا بنسبة 7.1 بالمئة فيما بلغت نسبة النمو خلال سنوات الخطة الانمائية الخامسة 1.34.

وسجلت الطاقة العملية لمحطات الطاقة كهرباء خلال العام الايراني الماضي نموا بلغ 1534 ميغاواط قياسا بالعام الذي سبقة ليصل اجمالي توليد البلاد الى 68 الف و 132 ميغاواط.

من جهة اخرى قال عضو مجلس إدارة بنك الصناعة والمناجم حسن عسكري ان هذا البنك قام بتمويل مشاريع ضخمة لتوليد الكهرباء بطاقة 6 الاف و500 ميغاواط في اطار مشاركته في انجاز مشاريع البنى التحتية للبلاد والتي لا يقوى على تنفيذها القطاع الخاص .

واضاف عضو مجلس إدارة بنك الصناعة والمناجم في افادة صحفية اليوم الثلاثاء : ان تمويل وبناء محطات الطاقة وبسبب تقنيتها الحديثة هي المهمة الأكثر تحديا لمدراء الصناعة والمتخصصين بعد الحظر الامريكي على ايران.

واكد عسكري: في ظل هذه الظروف الضاغطة بفعل الحظر الامريكي على ايران، مولنا إنشاء محطات الطاقة بقدرة تزيد على 3 الاف ميغاواط بمنح تسهيلات مالية بقيمة 1.3 مليار يورو.

المصدر: وكالة فارس