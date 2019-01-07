العاصفة نورما تسيطر على اجواء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2019 - 00:34
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عاصفة ثلجية تضرب لبنان مترافقة مع تدني في درجات الحرارة واشتداد في سرعة الرياح تسببت في حدوث أضرار في أكثر من منطقة
قوى الأمن الداخلي في لبنان تدعو المواطنين إلى عدم سلوك الطرقات الجبلية إلا عند الضرورة وبعد التأكد من حالتها
رئيس المجلس التنفيذي بحزب الله السيد هاشم صفي الدين: كل يوم يتأخر فيه تشكيل الحكومة تزداد الفجوة بين المواطنين والدولة
السيد صفي الدين: لا يمكن لحزب الله في يوم من الأيام لا الآن ولا في المستقبل الا أن يكون مع الفقراء ومع المستضعفين
السيد عبد الملك الحوثي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ويؤكد على أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق السويد
السيد عبد الملك الحوثي يستنكر التباطؤ والمماطلة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم حسب المدة الزمنية المتفق عليها
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يبلغ غريفيث خلال لقائهما بصنعاء بهجوزية الجيش واللجان لتنفيذ كل بنود اتفاق الحديدة
وزير الخارجية اليمني هشام شرف لغريفيث: الطرف الآخر تهرب من التزاماته ويسخّر وسائل إعلامه لنشر أخبار كاذبة
مصادر يمنية: المبعوث الدولي أشاد خلال لقائه أعضاء الوفد الوطني في صنعاء بتمسك الطرف اليمني بإتفاق ستوكهولم
الموفد الرئاسي التونسي إلى لبنان لزهر القروي الشابي: مساعٍ تحصل بالجامعة العربية لعودة سوريا إليها وبوادر خير بالموضوع
النائب علي خريس: لا قمة اقتصادية عربية في بيروت من دون سوريا وعليهم ان يدعوها الى حضور القمة ونحن بحاجة إلى سوريا
قناة "روسيا اليوم": أعمال ترميم في السفارة البريطانية في دمشق لإعادة فتحها في وقت لاحق لم يتحدد بعد
قوات سوريا الديمقراطية تعلن اعتقال 5 من داعش من جنسيات أجنبية بينهم اميركيان خلال نصبهم كميناً في دير الزور
هيئة تحرير الشام تقول إن عملياتها ضد حركة نور الدين الزنكي انتهت في ريف حلب الغربي ولا نية لديها للتوجه إلى عفرين
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: لم أصرح أبدا بأن عملية سحب قواتنا من سوريا ستكون بوتيرة سريعة
مصادر عراقية: جزء من القوات الأمريكية العائدة من سوريا استقرت في الانبار والحديث عن ذهابها إلى أربيل ليس الحقيقة
كتل سياسية عراقية تؤكد أن مجلس النواب ماض في إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية من البلاد
رئيس الحكومة العراقية: جيش العراق لكل العراقيين ونجح في مهمة الدفاع والتحرير وابلى بلاء كبيرا في الحرب على الارهاب
هيئة الحشد الشعبي تؤكد في ذكرى تأسيس الجيش العراقي أنها لم ولن تكون بديلا عن الجيش او رديفا له
الطائرات الصهيونية تستهدف مرصدين للمقاومة شرق خانيونس وآخر شرق حي الشجاعية في قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة لبحث الوضع في سوريا مع المسؤولين الصهاينة
السفير الأميركي في تل أبيب يقول إنه من المتوقع أن يطرح ترامب خطته "للسلام في الشرق الأوسط" خلال الأشهر المقبلة
آية الله الشيخ عيسى قاسم يلتقي في مدينة النجف الأشرف أمين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي
الوزير علي حسن خليل: لن نسمح بتغطية أي مرتكب في التهرب الجمركي مهما كان موقعه أو رتبته أو انتماؤه والعقاب سيكون مشدداً
مئات النساء من حركة "السترات الصفراء" يتظاهرن في ساحة الباستيل وسط العاصمة الفرنسية
وزير الخارجية الايراني يزور الهند على رأس وفد سياسي واقتصادي ويرافقه ممثلون عن عشرات الشركات الرائدة للأعمال
وزير الاقتصاد الفرنسي: المدير العام لشركة رينو كارلوس غصن المحتجز في اليابان لا يزال يتمتع بقرينة البراءة
رئيسة الوزراء البريطانية تنفي صحة تقارير حول عزمها إعادة تأجيل تصويت البرلمان على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي
الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في الخرطوم كانوا في طريقهم نحو القصر الرئاسي
الرئيس الأميركي يعلن عن محادثات مع كوريا الشمالية لتحديد مكان لعقد قمته التالية مع كيم جونغ أون
مقتل 3 أشخاص في اليونان كانوا في سيارة جرفتها الفيضانات قرب العاصمة اليونانية وسط موجة صقيع غير مألوفة تشهدها البلاد
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان يعلن أن يوم غد هو مكمل لشهر ربيع الثاني ويوم الثلاثاء يكون أول جمادى الأولى
العاصفة نورما تسيطر على اجواء لبنان
منذ 2 ساعة
6 January، 2019
تقارير مصورة
-
لبنان
كيف بدات العاصفة نورما يومها الاول في الاجواء اللبنانية؟
المصدر:
قناة المنار
العاصفة نورما
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