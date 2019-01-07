العاصفة نورما تسيطر على اجواء لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2019 - 00:34

العاصفة نورما تسيطر على اجواء لبنان

منذ 2 ساعة 6 January، 2019
تقارير مصورة - لبنان

كيف بدات العاصفة نورما يومها الاول في الاجواء اللبنانية؟

المصدر: قناة المنار

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