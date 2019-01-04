اضرابٌ عامٌ للاتحادِ العمالي، وتلويحٌ بالتصعيد

نفّذَ الإتحاد العمالي العامُ إضراباً عاماً إلتزمت بهِ غالبية الإداراتِ التابعةِ للمصالحِ العامةِ والمؤسساتِ الخاصةِ في مختلِفِ المناطقِ اللبنانية، وتوقفَ العملُ بشكلٍ كاملٍ أيضاً في مرفأِ بيروتَ ومؤسسةِ كهرباءِ لبنانَ ومصلحةِ المياهِ والصندوقِ الوطنيِ للضمانِ الإجتماعي.

وخلالَ مؤتمرٍ صِحافي،ٍ أكّدَ رئيسُ الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنَّ الإضرابَ العامَّ اليومَ هوَ موجَّهٌ إلى كلِ المسؤولينَ في لبنانَ من أجلِ حثِهِم على تشكيلِ الحكومةِ، مستنكراً ما وصفَها بالحملةِ الشعواءِ لتفشيلِ الإضراب.

وتابع: “إننا كإتحاد عمالي عام وكقوى مجتمع مدني نطلق هذا التحرك اليوم كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى بالغة التنوع والغنى وسنوسع اتصالاتنا بجميع المتضررين من استمرار هذه الأزمة، ونحن نؤيد كل حراك شعبي وطني وسلمي. وإذا كان تحركنا اليوم يقتصر على الدعوة إلى التزام المنازل وعدم الذهاب الى العمل بسبب حرصنا على الوضع الأمني، فإننا مع أي تحرك شعبي تضمنه القوى الأمنية. وفي هذا المجال فإننا نحث المسؤولين الى عدم دفعنا لاتخاذ خطوات لاحقة أكثر إيلاما”.

المصدر: قناة المنار