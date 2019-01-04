عند شراء الألعاب لطفلك.. استعن بحواسك

أوصى الخبير الألماني رولف أولسن ‫الآباء عند شراء الألعاب لأطفالهم بعدم الاهتمام بالسعر فقط، وإنما أيضا ‫بمدى الأمان وجودة الصناعة.

‫ولهذا الغرض ينبغي على الآباء الاستعانة بحواسهم، حيث ينبغي الابتعاد عن ‫الألعاب التي تنبعث منها رائحة نفاذة، والتي قد تشير إلى احتوائها على ‫مواد ضارة.

‫وأضاف خبير ألعاب الأطفال لدى الهيئة الألمانية للفحص الفني أنه ينبغي ‫أيضا الابتعاد عن الألعاب التي تحتوي على حواف أو زوايا حادة أو أجزاء ‫غير مثبتة جيدا، نظرا لأنها قد تشكل خطرا على الطفل الصغير، فعلى سبيل ‫المثال قد يبتلع الطفل الأجزاء غير المثبتة جيدا ويتعرض لخطر الاختناق.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أيضا الانتباه إلى شدة الصوت الصادر عن ‫الألعاب، نظرا لأنها قد تُلحق ضررا بحاسة السمع لدى الرضع والأطفال ‫الصغار.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء