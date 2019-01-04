تحركات مريبة لجماعات تنظيم “داعش” جنوب ليبيا

أفاد مصدر محلي ليبي في مدينة سبها جنوب البلاد الجمعة، أن هناك تحركات مريبة لتنظيم داعش، تحديداً لعدد من السيارات المسلحة في مناطق الجنوب تحديداً في وادي عتبة ووادي الحياة. وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “سبوتنيك”، على أنه “بعد الاشتباكات التي دارت في منطقة غدوة التي تبتعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة سبها في اليومين الماضيين شهدت بعض مناطق الجنوب وبالتحديد وادي عتبة ومناطق من وادي الحياة اوباري تحركات مريبة لعدد من السيارات المسلحة”.

وأضاف أنه “قد شوهدت هذه السيارات المسلحة في الوديان والصحاري المتاخمة لهده المناطق”، مضيفاً أن “أهالي تلك المناطق تنادى برفع حالة التأهب والاستعداد لأي هجوم محتمل من التنظيمات المسلحة”. يُشار إلى أنه وفي ساعات الصباح الأولى تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي يرجح بأنه صادر عن تنظيم “داعش” يتوعدون فيه أهالي الجنوب بالثأر لقتلاهم والهدف هو مدن سبها، مرزق، تراغن جنوب ليبيا.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية