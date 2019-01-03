5 فصائل تعلن تشكيل “التجمع الديمقراطي الفلسطيني”

أعلنت خمسة فصائل فلسطينية الخميس عن انطلاق “التجمع الديمقراطي الفلسطيني”، الذي يضم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية وحزب الشعب وحزب فدا الى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية المستقلة.

وأعلن التجمع نفسه كإطار واسع “لتأطير كل الديمقراطيين والتقدميين وفسح المجال الكبير لكل من هو مستعد للانخراط في هذا البديل خاصة الشباب والنساء”.

وبالمناسبة، قال نائب الامين العام لحزب “فدا” خالد الخطيب في مؤتمر صحافي إنه “تم الاتفاق على اقامة التجمع كصيغة ائتلافية تعمل داخل اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والتي تعاني مؤسساتها من حالة ضعف وترهل وغياب القيادة الجماعية ما مس بمكانتها التمثيلية”.

وأكد الخطيب ان “التجمع سيكون أداة نضال فاعل من اجل مواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية”، وشدد على “رفض التجمع لاي انتهاكات من قبل الاجهزة الامنية سواء في غزة او الضفة من أجل تحريم وتجريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والحق في الاجتماع”.

واعتبر الخطيب ان “سر نجاح التجمع ليس فقط في فتح ابواب الانتساب اليه من كل من يؤمن بفكرة وبرنامج هذا التجمع بل بأن يكون هذا التجمع بالاساس عنوان وثقة للشباب الذي يكتوي بنار الاحتلال والانقسام وبفعل غياب الديمقراطية”.

المصدر: فلسطين اليوم