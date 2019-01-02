جلعاد أردان يُقر سلسلة عقوبات ضد الأسرى منها إلغاء مخصصاتهم المالية

أقر وزير الأمن العام الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، اليوم الأربعاء، سلسلة خطوات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس العبرية، فإن أردان قرر إلغاء فصل أسرى فتح وحماس وتفكيك الأقسام، وإلغاء “الاستقلالية الممنوحة لهم”، وإعادة وضعهم في أقسام موحدة.

كما تقرر إلغاء مهمة المتحدث باسم الأقسام، وإلغاء الطهي، وتخفيض مبلغ الكنتينة للأسرى، وإلغاء جميع ودائع أموال السلطة الفلسطينية للأسرى بشكل نهائي.

وتوعّد أردان بمزيد من الخطوات العقابية في الأسابيع المقبلة مشيرا إلى أن مصلحة السجون لديها القدرة للتعامل مع سيناريو قد يتطور داخل السجن وأنها لا تهاب أي تهديدات أو إضرابات.

المصدر: فلسطين اليوم